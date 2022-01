Moda: i tagli audaci della collezione SS22 di Flavia Mardi tra colore e un pizzico di nostalgia anni ‘70

(PRIMAPRESS) - MILANO - Lavorare sui tessuti per esaltare le linee morbide con richiami al passato ma rese contemporanee da tagli inediti. Così si presenta la collezione SS 22 di Flavia Mardi dedicata a donne pronte a mettersi in gioco. La ricerca tecnologica è uno dei fattori posti alla basa di questa linea disegnata da Mardi e che porta lo stesso nome della designer. Sul fronte colore, le nuance pastello vanno dal rosa confetto, al fuxia, all’arancione fino ad arrivare al verde petrolio.La collezione Flavia Mardi è distribuita da MDM7 Showroom sia a livello nazionale che internazionale, ed è già presente oltre che in Italia anche in vari store multimarca internazionali in Est Europa; Polonia, Russia e Repubblica Cecena. - (PRIMAPRESS)