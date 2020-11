Moda bambino, la pandemia spinge i consumi online. La piattaforma Kidsrevolutionstore.com

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il cambiamento degli stili di vita per effetto dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia sta modificando profondamente anche i consumi. Il lockdown, il confinamento di alcune aree e la ridimensionata vita sociale se ha fatto rallentare la spinta agli acquisti nel settore moda nella modalità tradizionale in negozio, boutique o centro commerciale, ha generato al contempo una maggiore propensione allo shopping online. A fare la parte del leone è il settore “moda bimbo” che sta conquistando le mamme anche meno digitali. Ne è convinto Pasquale Corvino, Ceo di kidsrevulutionstore.com, che nel 2019 ha lanciato la piattaforma market-place, la prima dedicata interamente all’abbigliamento bambino 0-16. Il catalogo online è realizzato da collezioni nuove o da articoli in rimanenza. Il sito si presenta come una raffinata e-boutique, la cui attività è stata estesa in tutto il mondo, con l’obiettivo di semplificare la routine domestica delle famiglie nel momento degli acquisti. - (PRIMAPRESS)