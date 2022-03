Moda: accordo di distribuzione per l'underwear di John Richmond con Dream Fashion Group

(PRIMAPRESS) - MILANO - Accordo di distribuzione per il marchio del lusso John Richmond. Sarà Dream Fashion Group ad occuparsi della distribuzione della linea John Richmond underwear con un contratto di licenza stipulato con la società ARAV Group con a capo Mena Marano. La collaborazione prevede un rafforzamento della presenza del brand per la tipologia merceologica dell’underwear in tutto il mercato worldwide, e la Dream Fashion Group risulterà il principale distributore.

La holding Dream Fashion Group nasce con l’obiettivo di valorizzare i brand italiani nel mondo L’azienda che nell’ultimo periodo ha avuto un significativo exploit, forte del know how acquisito nel settore, partendo da quello più difficile come quello del bambino , si sta preparando al piano di espansione che prevede oltre al potenziamento dell’offerta anche alla costituzione di un'unica struttura alla quale faranno riferimento tutte le aree distributive.

“Questo nuovo accordo – ha commentato Pasquale Corvino, CEO DFG – è importante e in linea con la nostra strategia; la ricchezza e la completezza del nostro portafoglio marchi, sta diventando elemento fondamentale di una più stretta relazione con la nostra distribuzione su scala globale”.

La Holding distributiva omni-channel, si occuperà del posizionamento delle collezioni underwear e socks uomo-donna-bambino della linea John Richmond e la relativa immagine coordinata per le campagne e la comunicazione.

Questo accordo fa parte di un disegno di Arav, la Società che ha acquisito il marchio che ha lavorato ad un piano strategico per il rilancio del brand John Richmond che nonostante la pandemia, ha visto le vendite del brand crescere del 70% nel 2020, un successo che ha portato il marchio, di cui Richmond stesso è rimasto direttore creativo, al lancio e all'implementazione di nuovi progetti, come questo dell’underwear, che guardano oltre al raggiungimento di nuovi mercati anche allo sviluppo e alla crescita in rete. Il contratto durerà due anni ed è stato firmato dal CEO Mena Marano di ARAV Group e dal CEO Pasquale Corvino di Dream Fashion Group. - (PRIMAPRESS)