Miss Universo 2021 in Israele: dita incrociate per l'Italia con la casertana Caterina di Fuccia. L'evento in Eurovision

(PRIMAPRESS) - EILAT (ISRAELE) - In una Israele blindata per arginare una nuova ondata di Covid, la città sul Mar Rosso, Eilat, si prepara ad ospitare la 70ª edizione di Miss Universe 2021. Rispetto al passato sarà una delle edizioni più televisive di tutti i tempi per i milioni di spettatori attesi in Eurovision per questa finale tra le più importanti del panorama dei concorsi di bellezza. L'appuntamento è nella notte del prossimo 12 dicembre e a rappresentare l'Italia c'è la 23enne casertana Caterina di Fuccia. Insegnate in una scuola primaria, Caterina è attiva nel sociale con l'organizzazione "Scarpetta Rossa" di cui è testimnial per la difesa dei diritti delle donne e contro la violenza. Un'attività come lei stessa ci ha comunicato, di non aver smesso di esercitare anche in questo tour israeliano dove le candidate di Miss Universo hanno potuto ammirare le bellezze di questa terra: "Sto coinvolgendo alcune delle colleghe del concorso per costruire una rete sociale senza confini nella difesa dei diritti delle donne - ha spiegato di Fuccia - Queste manifestazioni internazionali possono essere un veicolo eccezionale per diffondere una cultura del rispetto delle donne ma al contempo spingere ciascuna a trovare il rispetto per sé stesse. La bellezza? E' un dono ma va coltivato e deve servire a far trovare a delle adoloscenti la loro personale bellezza. E' quello che cercheremo di fare con alcune ragazze che ho comosciuto in questo concorso internazionale per trasformare il ruolo di influencer in una "voce amica" e non in modelli stereotipati di bellezza". Ma è probabile - ha commentato ancora di Fuccia - che mi trasformi in un inconscio influenzer, oltre che dei luoghi della mia bella Italia anche di questi luoghi tra sole e mare sulle rive del Mar Rosso. Eilat offre paesaggi naturali spettacolari". - (PRIMAPRESS)