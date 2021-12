Miss Universo 2021: è l'indiana Harnaaz Sandhu Ganadora la reginetta del concorso in Israele

(PRIMAPRESS) - EILAT (ISRAELE) - La 70ª edizione di Miss Universo 2021 che si è svolta sabato scorso ad Eilat, la città del Mar Rosso in Israele, ha visto trionfare l'indiana Harnaaz Sandhu Ganadora (21) che ha battuto le 79 concorrenti provenienti da vari paesi - tra cui l'italiana Caterina Di Fuccia di Marcianise (CE). La seconda classificata è stata Miss Paraguay Nadia Ferreira e sul palco a completare la terna vincitrice anche Miss Sudafrica Lalela Mswane. Sandhu ha ricevuto la corona dal Miss Universo 2020 Andrea Meza, prima della passerella che l'ha consacrata come la più bella del concorso. E' stato un evento caratterizzato da una forte componente di difesa dei valori delle donne e dell'amancipazione femminile. Del resto un po' tutta la selezione delle 80 candidate si è basata anche sul loro impegno sociale come "influencer" di valori positivi. La stessa candidata italiana Di Fuccia è una delle testimonial più attive dell'organizzazione "Scarpetta Rossa" che si occupa di violenza sulle donne. La reginetta indiana, anche lei forte sostenitrice dell'emancipazione femminile, ha dichiarato di essere ispirata da una delle attrici di successo di Bollywood, Priyanka Chopra. Nel suo tempo libero ama lo yoga, ballare, cucinare, andare a cavallo e giocare a scacchi. Un concorso storico anche per la partecipazione - per la prima volta - di una candidata degli Emirati Arabi, la 25enne del Bahrein, Manar "Jess" Nadeem Deyani. In una dichiarazione prima della gara di domenica, il ministro del turismo israeliano Yoel Razvozov si è detto entusiasta di dare il benvenuto a Miss Universo nel suo paese, nonostante le attuali preoccupazioni per il COVID. "Nonostante le sfide che la pandemia di COVID-19 ha posto sul nostro cammino, sapevamo come mantenere l'equilibrio tra salute ed economia, per riportare il turismo in Israele", ha affermato Razvozov. "Avevamo bisogno di creare ancore del turismo che promuovessero e presentassero Israele al mondo come una nazione vaccinata che invitasse i turisti a visitare. Il concorso di Miss Universo è, senza dubbio, un'ancora importante e significativa di questo piano". - (PRIMAPRESS)