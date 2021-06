Milano moda uomo: sfilate in presenza per Armani ed Etro. Debutto di Diesel allgender e i 100 anni di Gucci

(PRIMAPRESS) - MILANO - Aperta oggi Milano Moda Uomo (fino al 22 giugno), la rassegna dedicata alle collezioni Primavera-Estate 2022. Sono 65 i brand presenti divisi tra presentazioni e show live per una fashion week che segna un graduale ritorno alla normalità. Nei mesi di febbraio e marzo si è registrata un’importante inversione di tendenza rispetto allo scenario di crisi che ha accompagnato il 2020. Il fatturato di marzo 2021 è del 50% più alto rispetto all’anno precedente, con punte del +70% nell’abbigliamento e nelle calzature. Sfilata in presenza per Giorgio Armani che porterà la sua moda uomo nel cortile del palazzo di via Borgonuovo con una doppia sfilata. In presenza, infatti, anche la passerella di Armani Privé in occasione dell’Haute Couture di Parigi. L'Alta Moda firmata Armani sarà ospitata nella sede dell’Ambasciata d’Italia, scelta simbolica che sottolinea il ruolo di Milano come capitale della moda nel mondo. Etro, aveva scelto la partecipazione fisica anche la scorsa estate e in questo weekend farà uno show live in uno spazio industriale di via Valtellina, mentre Dolce & Gabbana andrà in scena al Metropol di Viale Piave . Un graduale ritorno alla normalità con una predominanza però di eventi in versione digitale. 65 i brand in calendario, divisi tra show e presentazioni su appuntamento. Tra le novità il debutto di Diesel che, con il nuovo direttore creativo Glenn Martens, il 21 Giugno presenterà una moda allgender. Mentre Gucci svelerà la collezione per il 100esimo anniversario del brand attraverso un’esclusiova press preview. Capi uomo, donna e accessori in parte presentati ad aprile nello show ‘Aria’. Un altro dei tanti eventi che durante l’anno celebreranno questo importante traguardo, come la sfilata a Los Angeles il prossimo novembre. - (PRIMAPRESS)