Milano Fashion Week: tra passerelle digitali e real carpet. Inaugurato l'Etro Garden in via Gesù

(PRIMAPRESS) - MILANO - La prima edizione della Milano Fashion Week che aprirà domani sino al 28 settembre, sarà la cartina di tornasole dopo l’emergenza sanitaria per tastare il polso all’economia della moda ed al suo complesso mondo post Covid. Più digitale e meno in presenza anche se con 23 sfilate dal vivo (con distanziamento sociale) e 41 fashion show online per presentare le collezioni Donna primavera/estate 2021 e, in via inedita, le collezioni maschili solitamente destinate alle settimane di gennaio e giugno. A questo si aggiungeranno 61 presentazioni e 22 eventi per un totale di 159 appuntamenti in calendario.

Oggi 21 settembre è stato inaugurato Etro Garden, un allestimento unico e realizzato ad hoc per celebrare lo stile eclettico del brand milanese, inserito nel chiostro quattrocentesco del Four Seasons Hotel di Milano. Una piccola oasi di verde e di colori nascosta tra le mura di un palazzo sublime, dove divani colorati e cuscini rivestiti dai tessuti con pattern Paisley - emblema della Maison - giocano tra gli alberi rigogliosi a palloncino e l'erba profumata.

Fino a fine ottobre, Etro Garden in via Gesù sarà una meta d'incontro in cui godere dell'aperitivo, pensato per l'occasione con qualche caratteristica speciale. La lista dei cocktail infatti è arricchita grazie ai nuovi Milano Moonlight e al Bergamot Gimlet, due new entry pensate dal bar manager dell'hotel, Luca Angeli. Stesso discorso vale per il cibo: gli ospiti di Etro Garden potranno gustare proposte gourmet create da Fabrizio Borraccino, chef di Four Seasons Milano. - (PRIMAPRESS)