Lo shopping solidale online per chi ama la moda grazie alla generosità di oltre 70 brand prestigiosi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il mondo della moda scende in campo ancora una volta per sostenere un importante progetto di raccolta fondi, VEstiamo Vicini, a favore della Fondazione IEO-CCM, l’ente senza scopo di lucro che sostiene la Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.



Un’iniziativa solidale che consentirà a chiunque sia appassionato di moda, ma anche di gioielli e beauty, di dare un prezioso contributo al sostegno di medici e ricercatori impegnati, oggi più che mai, nella ricerca di cure innovative e personalizzate, e di sistemi diagnostici sempre più efficaci in ambito oncologico e cardiovascolare perché sempre più vite siano salvate.



Oltre 70 brand prestigiosi hanno generosamente messo a disposizione più di 130 prodotti (tra abiti, scarpe, gioielli, profumi e oggetti per la casa) con offerte vantaggiose che possono essere selezionate online, comodamente da casa, per sostenere la ricerca scientifica della Fondazione IEO-CCM.



L’iniziativa è una delle numerose attività digitali messe in campo dalla Fondazione IEO-CCM a supporto della ricerca oncologica e cardiovascolare. In queste settimane, inoltre, i ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia hanno messo a punto un test sierologico per la ricerca di anticorpi anti Sars-CoV-2 al fine di verificare quanto sia protetto chi è già guarito da coronavirus e quante sono le probabilità che possa infettarsi di nuovo. Il Centro Cardiologico Monzino è impegnato nello studio dei legami Covid e cuore, e ha sviluppato linee guida e risultati di ricerca di grande valore per i cardiologi di tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)