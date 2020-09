La Milano Fashion Week entra nel vivo con le passerelle di Fendi e Blumarine

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il calendario della nuova Milano fashion week, ormai come tutti i grandi eventi, alterna appuntamenti fisici (pochi) con quelli digitali senza tralasciare numerose presentazioni e alcuni esordi di rilievo. A Milano, 39 défilé saranno dedicati alle collezioni femminili P/E 2021, 19 affiancheranno uomo e donna, 4 saranno esclusivamente maschili. Previste anche 43 presentazioni, di cui 25 fisiche, 24 digital e 12 su appuntamento, e 22 eventi per un totale di 159 appuntamenti.Tra gli highlights spicca il nuovo corso creativo di Prada che svelerà in formato digitale la prima collezione 4 mani firmata da Miuccia Prada e Raf Simons cui seguirà un talk tra i due creativi. C’è attesa anche per la sfilata di Blumarine, la prima dopo l'ingresso di Eccellenze Italiane che vedrà anche l’esordio di Nicola Brognano al timone creativo. Rientrano in calendario anche Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi con la nuova label shi.Rt.Valentino ha preferito Milano a Parigi colpita da una nuova esplosione di coronavirus, con uno show del direttore creativo Pierpaolo Piccioli è in calendario domenica.Sul fronte delle partnership, Emilio Pucci svelerà online la capsule collection con il designer giapponese Tomo Koizumi, vincitore del Lvmh Prize 2020. Il progetto Archive+Now di Trussardi si avvarrà dell’apporto di Fiona Sinha e Aleksandar Stanic.La sfilata di Giorgio Armani sarà trasmessa anche in diretta su La 7quella di Elisabetta Franchi andrà in onda su La5. Bikkembergs presenterà la sua prima collezione di gioielli, Laura Biagiotti festeggerà il 55esimo anniversario.Ci sarà anche l’evento digital inclusivo “We are Made in Italy – The Fab Five Bridge Builders”, che vedrà protagonisti 5 talents di colore, organizzato da la Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con Black Lives Matters in Italian Fashion – Collective.Cnmi insieme a Confartigianato Imprese e con il supporto di Ice Agenzia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sosterrà le sfilate fisiche di Drome e Simona Marziali-Mrz, mentre Gilberto Calzolari presenterà le novità di stagione con un video in forma digitale. Nell’ambito del sostegno della nuova generazione di designer del made in Italy, il Camera Moda Fashion Trust insieme a Cnmi supporterà Act n°1, Blazè Milano e Coliac. Marco Rambaldi e Vitelli saranno supportati attraverso il progetto TogetherForTomorrow.In segno di solidarietà per la popolazione libanese, duramente colpita dall’esplosione avvenuta nella zona portuale ai primi di agosto, Cnmi svelerà l’iniziativa ‘Spotlight on Lebanese Designers – Cnmi in support of the new generation of Lebanese Talent”, che vedrà protagonisti 7 designer libanesi che parteciperanno digitalmente alla Mfw. - (PRIMAPRESS)