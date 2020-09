Il padel conferma il trend positivo. Briganti (MSP Italia): "Ora seduce anche i grandi sponsor"

(PRIMAPRESS) - ROMA – Dopo la pausa estiva e le restrizioni per il Covid, parte una nuova stagione del padel targato MSP (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) nella Capitale. Il padel ormai sdoganato anche dal segmento “over anta” sta facendo registrare un trend di crescita interessante anche dal punto di vista dell’interesse dei band che scelgono di affiancare eventi sportivi per la loro comunicazione di prodotto o corporate. “Il padel da sport individuale si sta trasformando in una vera e propria community per tenersi in forma - spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale settore pale MSP Italia - e questo fenomeno attira aziende che guardano allo sport amatoriale come veicoli per la loro brand awaraness. Quest’autunno - continua Briganti - farà il suo ingresso nel mondo del padel nei circuiti della capitale, che muove oltre un migliaio di partecipanti, un marchio come Ubi Banca nel ruolo di title sponsor”.

A breve verrà presentato il calendario dell’UBI Banca MSP Padel Cup che punta ad incrementare il circuito con i nuovi circoli dedicati a questo sport.

“Abbiamo deciso di investire sull’UBI Banca Padel Cup per la trasversalità dell’interesse verso questo nuovo sport che è riuscito a conquistare l’impiego di tempo libero e wellness di un ampio segmento di appassionati. La percezione è di trovarsi difronte ad uno sport vivace e capace di coinvolgere, con un trend in forte crescita direi proprio come il nostro Istituto di credito”, ha dichiarato Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio, Toscana e Umbria di UBI Banca, Gruppo Intesa San Paolo. - (PRIMAPRESS)