Il futuro sostenibile della moda per la chiusura della Milano Fashion Week con i premi “green”

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Milano fashion week ha archiviato l'edizione dedicata alle collezioni femminili primavera/estate 2023 e lo ha fatto con un segnale chiaro di futuro sostenibile del settore con la cerimonia di consegna dei Cnmi Sustainable Fashion Awards 2022, svoltasi ieri al Teatro alla Scala. L'evento promosso dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, con la collaborazione della Ethical Fashion Initiative (Efi) delle Nazioni Unite, e il supporto del Ministero degli Esteri, dell’Agenzia Ice e del Comune di Milano, ha assegnato 14 riconoscimenti. Giorgio Armani ha ricevuto il The Visionary Award suggellando così il gran finale della cerimonia. A consegnargli il riconoscimento è stata l’attrice Cate Blanchett, di cui la star è beauty global ambassador. Riconoscimenti anche a Marco Bizzarri di Gucci, che ha ricevuto il The Climate Action award, Patrizio Bertelli di Prada con The Oceans Award, Renzo Rosso di Otb Group con Arianna Alessi a cui è andato invece il The Philantrophy & Society Award, consegnato da Ghali. E ancora, a Bartolomeo Rongone di Bottega Veneta è stato conferito il The Craft & Italian Artisanship Award mentre a Kulsum Shadab Wahab e Rubana Huqrispettivamente il The Social Impact Award e The Human Rights Award. Premiati anche Franco e Giacomo Loro Piana (The Woolmark Company Award for Innovation), Ermenegildo Zegna (The Biodiversity Conservation Award), Eileen Fisher (The Pioneer Award), Mariano Alonso e Nick Barber (The Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy). - (PRIMAPRESS)