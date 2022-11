Giappone, il Real Estate firmato Aston Martin. Dal car design al living home di Sylvan Rock

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Gli archetipi della bellezza di un design sono perfettamente mutuabili e declinabili. È così che un'azienda leader nell'automotive per il design delle sue vetture può trasferire la purezza delle linee all'architettura e agli interior di un appartamento. A cimentarsi in questa evoluzione del car design trasferito al living è il marchio Aston Martin che trasferirà la sua maestria al mondo immobiliare giapponese, nell'ambito di una nuova partnership che vede la prima casa di lusso in Asia progettata da dal brand inglese. La collaborazione tra il marchio di performance britannico ultra-lusso e il leader della portineria giapponese VIBROA inizia con la progettazione e la costruzione di № 001 Minami Aoyama, una splendida casa privata nell'area altamente desiderabile di Omotesando di Minami Aoyama, rinomata come una delle principali architetture e stile di Tokyo centri. Sono state svelate le impressioni della casa, che presenta una galleria automobilistica, una cantina dei vini, un home cinema, una palestra e una spa privata, con i principi del design di Aston Martin riflessi in tutta la proprietà. Lavorando con un architetto locale, il design esterno della casa è guidato dagli acclamati designer di Aston Martin, che sono anche responsabili dello stile degli interni della proprietà e dei mobili accuratamente selezionati. La casa di quattro piani, completa di terrazza sul tetto e vista mozzafiato su Tokyo, è già stata venduta a un acquirente privato e il completamento è previsto per novembre 2023. È la prima collaborazione di progettazione immobiliare di Aston Martin in Asia e segue progetti di successo nel Stati Uniti, tra cui la proprietà residenziale privata Sylvan Rock e le esclusive Aston Martin Residences a Miami, che ora sono esaurite al 97% prima dell'apertura programmata della lussuosa torre sul lungomare nell'estate 2023. Marek Reichman, Executive Vice President e Chief Creative Officer di Aston Martin, ha dichiarato: “L'influenza della cultura di Tokyo, con la sua straordinaria storia e il suo stile, detiene un importante spazio creativo all'interno del nostro studio di design. Vedo riferimenti alla moda, all'architettura e persino alla cucina presi in considerazione dal nostro team durante lo sviluppo del loro lavoro, quindi la sua presenza può davvero essere percepita all'interno del nostro studio". - (PRIMAPRESS)