Fashion in alta quota: nasce la "capsule" del Rifugio Quinto Alpini in Valtellina

(PRIMAPRESS) - BORMIO - Per gli appassionati della montagna nasce una capsule “fashion” ma senza rinunciare agli aspetti tecnici fondamentali per gli escursionisti. E’ l’idea degli intraprendenti gestori del Rifugio Quinto Alpini (m.2877) in Alta Valtellina che hanno realizzato una serie di oggetti per chi ama il trekking in montagna: dal salvagola in tessuto stretch allo zaino con le tasche dedicate agli oggetti che devono essere a portata di mano durante un’escursione, dalla bandana a pendenti caratterizzati dalla fauna della Valfurva. E’ infatti, la natura in cui è inserito il rifugio dei gestori Michele ed Elena Bariselli, ad aver ispirato le stampe create dall’illustratrice Alice Pasinetti, popolate da cervi, stambecchi, abeti , volpi, orsi, cime di montagne, boschi, gipeti e cieli stellati. Miniature grafiche in bilico tra graffiti preistorici e disegni adolescenziali che assumono il senso della freschezza del linguaggio della natura. Le collezione di oggetti sarà in vendita anche online sul sito del rifugio (www.rifugioquintoalpini.it). - (PRIMAPRESS)