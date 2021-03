Fashion, debutta il Neuro Concept di Chiara Salomone la psicologa che osserva le tribù contemporanee

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il mantra è sostenibilità ma anche libertà di muoversi in spazi aperti. Va in questa direzione il progetto NeuroFashion di Chiara Salomone. Che fa blend tra la sua professione di psicologa attenta ai mutamenti che questo periodo di relazioni sospese ha prodotto anche nelle giovani generazioni, e l’uso dell’abito finalmente pensato per seguire chi lo indossa nella sua quotidianità e non al contrario. Nel fashion concept del brand milanese, c’è una comunità che si confronta e sperimenta. “In questo marchio c’è lo studio, l’etica, il pensiero che ha permesso la realizzazione della collezione. Vestiamo lo spirito ribelle delle persone, ma anche quello comprensivo, quello inclusivo. Abbiamo pensato ad abiti che si conformano al corpo e alla sua meravigliosa e perenne modificazione, l’obiettivo è quello di diventare il primo e-commerce di abiti basato sulla “Psicologia della moda": uno spazio in cui l’abito diventa strumento e messaggio di benessere” afferma Chiara Salomone. La collezione si chiama DRESS THE GAP e contiene tutti i principi e le conoscenze scientifiche per dare una risposta all’evoluzione di una tendenza che non vuole dare taglie, loghi, generi, stagionalità e occasioni d’uso, perché sostenibilità significa anche fare acquisti con “cervello”, ma che ci guidi nella consapevolezza che attraverso questi abiti vestiamo i corpi, gli diamo un habitat, un ambiente protetto dove vivere e quindi dove trasformarci. Le proporzioni si allargano per liberare, per togliere i confini e lasciare esprimere ciò che siamo, la nostra immagine e chi vorremmo essere. È un messaggio di accettazione e inclusività per cui la distanza non va nascosta, riempita o accorciata, non esibita ma attraversata. “Sono partita dall’idea di creare nuovi volumi al corpo senza legarlo, ho pensato di non sovvertire i codici vestimentari e di genere ma di ignorarli, io non li vedo e vorrei che fosse così anche per gli altri. Per noi non è importante mostrarci ma percepirci, ancora meglio se lo facciamo felici nei nostri abiti.” dice Chiara Salomone. - (PRIMAPRESS)