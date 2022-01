Fashion: Adidas e Prada uniti dal Re-Nylon. Domani negli store la nuova collezione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sarà lanciata domani 13 gennaio 2022, la collezione nata dalla collaborazione tra Adidas e Prada con il progetto sostenibile Re-Nylon. A distanza di poche mesi dall’ultimo lancio in tandem, che aveva riguardato le sneakers ispirate al mondo della vela A+P Luna Rossa 21, Prada e Adidas rinnovano la partnership che coniuga la sartorialità del brand milanese con lo spirito avant-gard dell’azienda tedesca. Protagonista della collezione Adidas for Prada Re-Nylon è infatti l’innovativo filato sintetico sviluppato, nel 2019, dalla griffe milanese attraverso il riciclo di rifiuti plastici raccolti negli oceani e fibre tessili di scarto, purificabile e riutilizzabile ad infinitum, che rappresenta il perno su cui reinventare l’abbigliamento sportivo deluxe in chiave green. La collaborazione diventa così l’occasione per celebrare un traguardo fondamentale nella strategia sostenibile del gruppo Prada: la sostituzione, entro la fine del 2021, del nylon vergine col Re-Nylon nell’intera filiera produttiva dell’azienda. - (PRIMAPRESS)