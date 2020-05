Coronavirus, anche le aziende si convertono: il caso Bulgari

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Italia si trova in un momento molto delicato, con l’emergenza sanitaria che ha modificato nel profondo le abitudini di cittadini, enti e imprese. Molte aziende stanno dimostrando la propria solidarietà con soluzioni di vario tipo per cercare di contribuire alla lotta al coronavirus. Tra gli esempi sono diverse le aziende e le industrie che stanno riconvertendo i propri processi per contribuire alla produzione di mascherine protettive e altri presidi sanitari, un argomento che merita di essere approfondito.Alcune aziende hanno preso una decisione molto importante: hanno scelto di riconvertire la propria produzione e i propri modelli di business, per il momento, per rendersi utili in questa situazione di emergenza sanitaria. Gli esempi sono davvero numerosi , come Prada e Ferrari, insieme a Davines, Apulia Stretch e L’Erbolario. Ci pensano i dati a rendere, seppur parzialmente, un’idea della portata di questo movimento a livello di imprese molto note: sono oltre 180 le case di moda che hanno deciso di fornire il loro contributo alla lotta contro il virus, producendo oltre 2 milioni di mascherine. Noi, oggi, ci concentreremo su un’azienda in particolare e sulle sue strategie solidali, ovvero Bulgari.Bulgari è una casa specializzata in prodotti di alta moda e di design, come orologi e gioielli di alto lusso, famosa in tutto il mondo. In Italia si trovano alcuni negozi specializzati, come il Flagship Store di Pisa Orologeria che offre un’ampia selezione degli orologi Bulgari.In questo momento possiamo dunque dire che la fama di questo marchio è pari anche allo spirito solidale dimostrato negli ultimi tempi. Bulgari ha infatti deciso di riconvertire i propri impianti produttivi alla produzione di gel igienizzante per le mani, con un ritmo di oltre 6 mila boccette al giorno, insieme al partner storico ICR. Nel giro di soli 60 giorni, le due imprese sono riuscite a produrre circa 200 mila confezioni di gel , donate in seguito alle strutture ospedaliere italiane, anche grazie al coordinamento delle istituzioni. Lo stabilimento riconvertito è quello situato a Lodi, dove fino a prima dell’emergenza venivano prodotte le note fragranze firmate Bulgari. Questa azienda non è comunque nuova ai gesti di buon cuore: soltanto un paio di mesi fa aveva infatti donato all’ospedale Spallanzani un microscopio 3D di ultima generazione per la ricerca scientifica.È incoraggiante sapere che anche i grandi brand hanno deciso di contribuire in modo concreto alla situazione attuale: vuol dire che c’è una piena percezione delle difficoltà del momento, e dell’esigenza di muoversi tutti insieme per contenere il contagio. - (PRIMAPRESS)