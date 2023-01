Carnevale: il Ballo del Doge a Venezia compie 30 anni e ripercorre la storia del ‘sabato grasso’

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Compie 30 anni il Ballo del Doge, l'evento carnevalesco che il prossimo 18 febbraio 2023 torna a caratterizzare Venezia.

The Greatest Dream. Yesterday. Today. Forever… Antonia – questo il titolo scelto per la trentesima edizione de Il Ballo del Doge che andrà in scena nella monumentale cornice della Scuola Grande della Misericordia – miscela sapientemente coreografie e atmosfere sceniche da “sogno di una notte di sabato grasso”, con un’originale playlist che corre sul filo lirico di tre decadi, ripromettendosi di coinvolgere il suo esclusivo pubblico internazionale in un viaggio multisensoriale e onirico tra le trenta passate edizioni de Il Ballo del Doge, un raffinato spaccato di storia del costume.

