Aston Martin e il brand fashion Hackett London estendono l'accordo in vista del ritorno in pista nella F1

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Tra la casa automobilistica Aston Martin e l’azienda fashion Hackett London, si rinnova un sodalizio che segnerà una collaborazione ventennale. Complice del nuovo accordo (più estensivo rispetto al passato) è il ritorno in Formula 1 della casa automobilistica inglese che scenderà in pista con l'inizio del campionato domenica prossima in Bahrain. Il 2021, vedrà Hackett London impegnata ad accompagnare l’atteso ritorno di Aston Martin alle corse del Gran Premio dopo più di sessant'anni. Hackett London sarà il fornitore ufficiale di abbigliamento da viaggio e da ufficio per il team Aston Martin Cognizant Formula One ™, che sta preparando i piloti Sebastian Vettel e Lance Stroll. La collaborazione tra i due iconici marchi inglesi è nata nel 2004 e che nel tempo si è ispirata alla ricca storia dei capi di abbigliamento da corsa nell'archivio Hackett. In effetti, è stata una delle prime partnership di Aston Martin e la naturale sinergia tra Hackett London e Aston Martin ha consentito a questa collaborazione unica di resistere alla prova del tempo. Radicata nei valori condivisi dai loro fondatori visionari che risuonano fino ai giorni nostri, la partnership trasuda un apprezzamento per l'artigianato britannico, il lusso e un impegno intrinseco per la qualità e la tradizione. Per segnare un nuovo capitolo in questa straordinaria partnership, Hackett London continuerà la sua ambita collezione Aston Martin Racing by Hackett per la primavera estate 2021, offrendo una gamma di abbigliamento premium progettato e realizzato per uomini moderni con la passione per l'automotive e le corse. Questa collaborazione di abbigliamento elegante e sofisticata comprende i capispalla casual più cool, polo tecniche elevate e lo zaino definitivo, portando una facile raffinatezza al guardaroba del fine settimana. Le polo eleganti e dinamiche sono caratterizzate da inserti a contrasto su colletti e maniche e un audace ricamo del logo. La versatilità è la chiave della collezione, con un'ampia gamma di opzioni di stratificazione leggera, dai gilet alle giacche a vento, e un pantalone della tuta nero affusolato che offre un'opzione di viaggio chic per l'uomo in movimento. Per coloro che desiderano fare una dichiarazione, un gilet leggero trapuntato è offerto in rosso e giallo; mentre, altrove, pop di colore primario sono presenti sulla zip esterna e sui dettagli delle tasche dei capispalla leggeri neri e blu. Riflettendo i valori tipicamente britannici del marchio sia di Hackett London che di Aston Martin, la collezione è una miscela di lusso sontuoso, raffinatezza serena ed elegante comodità. Marek Reichman, Vicepresidente esecutivo e Direttore creativo di Aston Martin, afferma: "Hackett e Aston Martin condividono una grande tradizione di bel design e incredibile artigianato britannico, mescolati insieme ai migliori materiali per produrre prodotti di lusso. Questa partnership ha superato la prova del tempo perché si basa su valori e visione condivisi. Siamo lieti che la collezione Aston Martin Racing by Hackett continuerà e quelli di noi che si sono divertiti a indossare abiti Hackett sanno che l'abbigliamento da ufficio e da viaggio per l'Aston Martin Cognizant Formula One ™ Team sarà il migliore del settore ". Jefferson Slack, Managing Director - Commercial & Marketing, Aston Martin Cognizant Formula One ™ ️ Team afferma: "È estremamente emozionante dare il benvenuto a Hackett London come nostro fornitore ufficiale di abbigliamento da viaggio e da ufficio del team Aston Martin Cognizant Formula One ™ ️. In qualità di partner a lungo termine di Aston Martin, è giusto che la nostra partnership si estenda alla nostra nuova avventura in Formula Uno. Il lusso e lo stile sono in prima linea nei nostri principi e sia che il nostro team stia viaggiando sui circuiti di gara o conducendo riunioni nella nostra fabbrica, è imperativo che questi valori si estendano al nostro abbigliamento ". Marcella Wartenbergh, Chief Executive Office di AWWG, società madre di Hackett London, afferma: “Siamo lieti di portare la nostra preziosa partnership con Aston Martin al livello successivo, supportando il loro tanto atteso ritorno in Formula Uno. Un team di F1 rappresenta il meglio del meglio, non solo i piloti, ma anche gli ingegneri, la squadra ai box - uomini e donne ai vertici del loro campo che condividono i valori e la visione dell'eccellenza di Hackett London. Sebbene il lusso esista nel paddock, Aston Martin porterà un rinnovato senso di eleganza a questo sport emozionante e siamo orgogliosi di far parte di questo sforzo ". Come una delle partnership più innovative del motorsport, Hackett London e Aston Martin è una collaborazione che incarna lo stile. La collezione Primavera Estate 2021 Aston Martin Racing by Hackett è disponibile da marzo 2021 in diversi canali, tra cui www.hackettlondon.com. - (PRIMAPRESS)