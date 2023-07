Trasporti: apertura oggi a Milano della fermata di San Babila della M4 Linea Blu

(PRIMAPRESS) - MILANO - “Apriamo due stazioni che realizzano un sogno: collegare l’aeroporto di Linate al cuore della città”. Lo ha detto Beppe Sala, sindaco di Milano, nel podcast 'Buongiorno Milano', in merito all’inaugurazione, alla 13 di oggi, di nuove fermate della metropolitana M4, la linea blu, con la quale sarà possibile raggiungere l'aeroporto di Linate da piazza San Babila in 12 minuti. "In meno di un quarto d’ora - ha affermato - sarà possibile raggiungere il centro dall’aeroporto". "È un fatto epocale per la nostra città - ha sottolineato - per l’internazionalizzazione e in termini di decongestione del traffico, di ambiente". "Milano è la sua metropolitana - ha aggiunto - ancoraoggi i milanesi investono nella realizzazione delle metropolitane, non fosse altro per la pazienza con la quale sopportano i cantieri e talvolta i ritardi". "Entro il 2024 arriveremo a San Cristoforo - ha detto ancora - e si realizzeranno i percorsi per i prolungamenti della metro per Monza e Baggio". - (PRIMAPRESS)