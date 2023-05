Stati Generali Natalità: oggi i saluti del Pontefice e l’intervento della premier Giorgia Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi in programma a Roma la seconda giornata,all'Auditorium della Conciliazione, della terza edizione degli Stati Generali della Natalità. Gli interventi di oggi saranno quelli di Papa Francesco e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ricordando che “alle istituzioni compete la responsabilità di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la strada della genitorialità”. Mentre il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha affermato la necessità di conservare un 'etnia italiana' per non alterare le tradizioni e le origini di un Paese dove l'integrazione non vuol dire sostituzione. Un passaggio, tuttavia che ha scatenato l'ira delle opposizioni.

Gli Stati generali della natalità sono finalizzati a individuare misure di contrasto al drastico calo demografico in atto nel Paese che non può essere combattuto solo con l'immigrazione compensativa. - (PRIMAPRESS)