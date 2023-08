Sport&Salute si insediato il nuovo Consiglio guidato da Mezzaroma e Molineris. Gli auguri di Abodi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione di Sport e Salute, la società del Governo alla quale è affidata l'attuazione delle politiche pubbliche in materia di sport e che vede la presidenza affidata a Marco Mezzaroma e il ruolo di amministratore delegato a Diego Nepi Molineris con i consiglieri Maria Spena, Rita Di Quinzio e Fabio Caiazzo. Al Consiglio sono andati gli auguri di buon lavoro del m8nistro dello Sport, Andrea Abodi. "La qualità delle persone che compongono il CdA, a partire dalle figure del presidente Mezzaroma e dell'amministratore delegato Nepi Molineris, sono certo che consentirà di dare piena attuazione alla missione affidata alla società, seguendo le Linee di indirizzo che la prossima settimana saranno preventivamente condivise con l'Azionista, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prima di essere formalmente trasmesse alla Società -ha scritto Abodi nel messaggio al neo-Consiglio, aggiungendo: "Sport e Salute S.p.A. continuerà a operare per contribuire ad allargare sempre di più la base sportiva delle persone di tutte le età, dando ulteriore e sistematico impulso al rapporto tra lo sport, il sociale, la scuola, l'università e la salute, con il prioritario obiettivo di migliorare la qualità e gli stili di vita sani nella nostra Nazione. Un ringraziamento particolare al presidente uscente Vito Cozzoli per il quotidiano, costante e qualificato lavoro svolto durante il suo mandato, che estendo ai consiglieri, il professor Roberto Farnè e la professoressa Adriana Bonifacino, per il loro appassionato e competente contributo”, ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. - (PRIMAPRESS)