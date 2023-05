Riforme: oggi il governo Meloni inizia il confronto con le opposizioni. Si parte con M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avvia il confronto con le opposizioni sulle riforme istituzionali. La premier nei giorni scorsi ha più volte dichiarato di voler arrivare a scelte condivise con l'opposizione ma anche di aver il mandato per procedere nel caso di sterile contrapposizione. Stesso atteggiamento da parte soprattutto dalla Segretaria del Pd, Schlein che nel caso di prese di posizione fortemente discusse darebbero battaglia.

L’appuntamento con i rappresentanti delle forze politiche è fissato per oggi, martedì 9 maggio alla Camera dei deputati, nella Biblioteca del Presidente.

Agli incontri partecipano anche i Vice Presidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati; il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e il costituzionalista Francesco Saverio Marini.

Di seguito il programma degli incontri: ore 12:30-14:00 Gruppo Movimento 5 Stelle; ore 14:00-14:45 Gruppo per le Autonomie e Componente Minoranze Linguistiche; ore 15:15-16:15 Gruppo Azione - Italia Viva – Renew Europe ore 16:15-16:45 Componente +Europa; ore 17:30-18:30 Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra; ore 18:30-19:45 Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista. - (PRIMAPRESS)