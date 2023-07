Rifiuti e caldo: a Roma depositato un esposto alla Procura da Cittadinanzattiva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con la colonnina del termometro anche al di sopra dei 40 gradi, cresce anche la preoccupazione della mancata rimozione di rifiuti in molte zone di Roma. Nei giorni scorsi Cittadinanzattiva Lazio ha depositato un esposto in Procura sulla situazione della mancata raccolta nel Comune di Roma. Una vicenda che si trascina da anni nella capitale è che non riesce a trovare una soluzione nonostante i vari cambi di management. Ora con il caldo i rischi diventano anche sanitari avvertono i medici con l'Ordine che ha avviato controlli con i propri sistemi ispettivi in scuole e ospedali.



