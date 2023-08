Rientro a scuola: rincaro del +8% per i libri di testo. È l’allarme effetto inflazione di SIL Confcommercio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con le vacanze di agosto agli sgoccioli si guarda già al rientro a scuola del prossimo settembre con la certezza di un rincaro sulla spesa dei libri di testo che dovrebbe essere intorno ad un significativo +8%. Rincaro dovuto all'inflazione, per libri,materiali scolastici e trasporti. La campanella scolastica a settembre si profila infatti decisamente costosa. La prima a lanciare l'allarme sul caro libri è la Sil Confcommercio che stima un possibile rialzo medio dei prezzi di copertina dell'8%,con punte fino al 12% per alcuni titoli.E in attesa di misure del governo,si muovono enti locali e si estende la rete dei mercati dell'usato. - (PRIMAPRESS)