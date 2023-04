Ponte sullo Stretto: la pubblicazione sulla G.U. dà il via libera alla storica infrastruttura

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo anni di accese polemiche tra favorevoli e contrari, il Ponte sullo Stretto, vede aprirsi la possibilità della "prima pietra". Il decreto, infatti, è andato in Gazzetta Ufficiale con la firma del Capo dello Stato. Gli uffici hanno terminato gli approfondimenti, confermando il testo che era stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo con la formula "salvo intese". Lo rende noto il Mit. "Una scelta storica, che apre a una infrastruttura da record mondiale e con forte connotazione green che consentirà una drastica riduzione dell'inquinamento da Co2 e un calo degli scarichi in in mare", spiega il ministero di Matteo Salvini. - (PRIMAPRESS)