Omicidio Yara: accolta la richiesta di Bossetti per una ricognizione dei reperti davanti alla Corte d’Assise

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Accolto dalla Cassazione, il rinvio per nuovo esame davanti alla Corte di assise di Bergamo, il ricorso della difesa di Massimo Bossetti,condannato per l'o- micidio della minorenne Yara Gambirasio Adesso la Corte di assise dovrà consentire la ricognizione dei reperti, nei limiti già autorizzati in precedenti provvedimenti,stabilendo contestualmente le opportune cautele idonee a garantirne l'integrità.All'esito della rico- gnizione, se la difesa lo richiederà, dovrà valutare la concreta possibilità di nuovi accertamenti tecnici. - (PRIMAPRESS)