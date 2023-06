Meteo: martedì 20 in arrivo un’ondata di caldo con picchi a +40 gradi. Isole maggiori hot

(PRIMAPRESS) - ROMA - In arrivo da martedì 20 giugno, un'ondata di caldo con temperature in rialzo. I meterologi annunciano l'alta pressione africana che farà affluire aria calda sul Mediterraneo portando i primi picchi prossimi ai +40 gradi, specie sulle Isole Maggiori. Ondata di caldo che dovrebbe durare qualche giorno per poi attenuarsi con l'arrivo dell'ultimo weekend di giugno, tendenza questa comunque da confermare. - (PRIMAPRESS)