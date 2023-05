Il Senato della Repubblica Italiana compie 75 anni. L’inno d’Italia eseguito da Gianni Morandi

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stato l'inno d'Italia cantato in chiave pop da Gianni Morandi ma anche l'Inno all'Europa a celebrare il 75 anni del Senato della Repubblica Italiana. "Sono onorato e non me l'aspettavo una cosa del genere. Mi fa piacere essere qua e sono anche un po' emozionato. E' giusto che la gente conosca le istituzioni", le parole di Gianni Morandi al Senato in vista delle celebrazioni per il 75esimo anniversario nell'aula di Palazzo Madama con la presenza di Sergio Mattarella. - (PRIMAPRESS)