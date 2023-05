Il giallo della missione di pace del Vaticano a Kiev. Parolin: “Tutto chiarito, si farà e sarà riservata”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Sulla missione vaticana per fermare la guerra in Ucraina si sono creati dei piccoli gialli per smentire sulla missione di pace del Vaticano per tentare di risolvere il conflitto in Ucraina. "Ma naturalmente tutte le azioni rimangono a livello riservato. Credo proprio che si andrà avanti". Così il segretario di Stato cardinale Parolin. Sulle cosiddette 'smentite' di Kiev e - Mosca all'indomani delle parole del Papa sull'esistenza di una missione vaticana di pace,aggiunge: "Non sono state smentite,avevano detto di non saperne nulla ma poi ci sono stati contatti da ambo le parti dove si è chiarito che si è trattato di un misunderstanding, un equivoco", ha precisato Parolin. - (PRIMAPRESS)