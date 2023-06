Giornata Mondiale dell’Ambiente: il 5 giugno una giornata di approfondimenti nei palinsesti Rai

(PRIMAPRESS) - ROMA - Istituita dalle Nazioni Unite nel 1972 per diffondere e promuovere, a livello globale, l’importanza di preservare gli ecosistemi, il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Nel giorno della ricorrenza, lunedì 5 giugno, molte le celebrazioni organizzate dalle associazioni ambientaliste e dai parchi naturali. La Rai dediccherà parte dei palinsesti a servizi, approfondimenti, film e documentari, in tv, radio e sul web, per sensibilizzare sulle tematiche ambientali. - (PRIMAPRESS)