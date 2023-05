Giornata mondiale contro il tabagismo: meno fumatori ma più accaniti anche tra i giovani 20,5% over 15

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal Rapporto Nazionale sul Tabagismo appena pubblicato, emerge l'allarme per l'aumento del fumo tra gli adolescenti: più di 1/3 tra 14 e 17enni che fumano utilizza uno dei prodotti disponibili sul mercato,e una quota consistente li usa tutti. In Italia, pur registrando un calano dei fumatori, quelli che ancora lo sono lo praticano in modo più intensivo. ma si fuma di più. Il Rapporto dell' Iss è stato diffuso per la Giornata Mondiale senza tabacco che si celebra oggi. Questi alcuni dei dati forniti:fuma il 20,5% degli over15,in media 12,5 sigarette;in maggioranza uomini e al Sud. I fumatori tra 14-17 anni sono il 36,6% - (PRIMAPRESS)