Fondazioni teatri lirici: arriva dal CdM il limite dei 70 anni per il pensionamento

ROMA - Il Consiglio dei Ministri avrebbe approvato il provvedimento sul limite d'età di 70 anni per il pensionamento dei direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche. Un provvedimento che dovrebbe influire anche sul futuro dell'attuale amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes per il quale si stava ipotizzando il suo passaggio in uno dei teatri di massimo rilievo nazionale.