Figli con due papà: annullata dal Tribunale di Milano la trascrizione all’anagrafe. Stessa posizione in UE

(PRIMAPRESS) - MILANO - Annullata dal Tribunale di Milano la trascrizione del certificato di un bambino nato all'estero con Gpa -Gestazione per altri- e registrato come figlio di 2 papà, nella parte che cita il padre intenzionale.La normativa,"vietando la maternità surrogata vieta anche la trascrizione" del genitore d'intenzione Lo spiegano i giudici, continuando: "Il diritto al pieno riconoscimento del genitore d'intenzione potrà essere riconosciuto col procedimento dell'adozione in casi particolari". Ieri posizione analoga della Ue. - (PRIMAPRESS)