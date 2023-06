Einstein Telescope: oggi la presentazione della candidatura a Roma per la localizzazione in Sardegna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla presentazione della candidatura italiana per Einstein Telescope, presso la sede INAF di Roma. La comunità scientifica italiana scommette sulla candidatura per contribuire a scrivere le nuove pagine di conoscenza dei segreti sull’origine dell’universo. Il governo ci scommette è altrettanto ci scommette la Regione Sardegna che ha indicato la miniera dismessa di Sos Enattos nel Comune di Lula (Nuoro), per quello che sarà il grande cacciatore di terza generazione di onde gravitazionali. Progetto e candidatura inserito all’interno degli obiettivi indicati dal governo nel programma nazionale di riforma contenuto nel Def. A maggio la ministra dell’Università Anna Maria Bernini aveva presentato con con la Regione Sardegna e l’Infn (l’Istituto nazionale di astrofisica) il bando da 14 milioni di euro finanziato con fondi del Pnrr per la realizzazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica che fornisce tutti gli elementi territoriali e costruttivi di sostegno alla candidatura. La premier Meloni aveva sottolineato come l'insediamento di Einstein Telescope diventa un attrattore per ritorno di cervelli e identità di un territorio ad alto tasso di scientificità. - (PRIMAPRESS)