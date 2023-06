Dl violenza donne: scatta la priorità ai processi di genere e per le valutazioni del rischio dei pm

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un giro di vite del governo alla violenza sulle donne. Il CdM ha dato il via libera al Ddl che dovrà contrastare la violenza contro le donne con procedure immediate. Lo ha illustrato la ministra Roccella in conferenza a Palazzo Chigi. "Abbiamo rafforzato le misure cautelari come il braccialetto elettronico e la distanza di 500 metri dell'uomo violento dalla vittima".Inoltre "priorità ai processi per la violenza di genere" e abbiamo previsto "l'arresto in flagranza in differita".Infine "l'accelerazione della valutazione del rischio da parte del pm". Il ministro della Giustizia Nordio ha aggiunto: "Serve operazione culturale nelle scuole e anche nelle carceri". - (PRIMAPRESS)