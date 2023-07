Ddl Antipirateria: si unanime del Senato. All’Agcom il compito di vigilare e disabilitare gli accessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con 140 voti è arrivato compatto il via libera al Senato al ddl antipirateria per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d’autore. Il testo – “Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica” -, che aveva già ottenuto il via libera della Camera a marzo scorso è stato approvato in via definitiva.

Ma cosa preverto il decreto? Il provvedimento, di cui sono primi firmatari Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura, e la deputata Elena Maccanti, era molto atteso non solo dal settore audiovisivo, ma anche dal mondo della musica, dell’editoria e dello sport. L’articolo 1 fissa i principi: riconoscimento, tutela e la promozione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme; tutela del diritto d’autore; sostegno anche economico ad imprese, autori e artisti; responsabilizzazione degli intermediari di rete per rendere efficace l’attivita’ di contrasto alla pirateria; salvaguardia della segretezza delle comunicazioni; attuazione di politiche per promuovere la liberta’ di espressione e informazione.

Il Ddl, inoltre, attribuisce all’Agcom il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d’urgenza.

E su questo aspetto e su quello delle sanzioni un ordine del giorno della maggioranza a prima firma Claudio Lotito (FI) accolto dal Governo durante l’esame in Commissione, impegna l’Esecutivo a varare ‘tempestivamente’ un decreto legge con misure piu’ stringenti. - (PRIMAPRESS)