Dalla Giornata Mondiale della Terra al day to day di EDFE per le riduzioni di emissioni di metano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Archiviata la 53ª Giornata Mondiale della Terra, l'Environmental Defense Fund Europe che è stato partner ufficiale di Earth Day Italia, ha sollecitato a non abbassare la guardia alla lotta al cambiamento climatico, della transizione ecologica e della ricerca di soluzioni e scelte politiche coerenti.

EDFE, ha spiegato Flavia Sollazzo - ha sentito l’esigenza di rivolgersi ad una vasta platea, stringendo una partnership con Earth Day Italia, piattaforma ideata per promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso la creazione di sinergie funzionali tra le organizzazioni pubbliche e private, impegnate nel raggiungimento dei Sustainable Development Goals 2030.

Con Earth Day Italia, EDFE intende sensibilizzare il pubblico ampio, italiano ed europeo, sull’importanza della transizione energetica e di mettere in campo soluzioni immediate per rallentare il riscaldamento nel breve periodo, come la riduzione delle emissioni di metano. - (PRIMAPRESS)