Commissario migranti: nominato Valerio Valenti, Capo Dipartimento Immigrazione degli Interni

(PRIMAPRESS) - ROMA - È Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, ad essere incaricato commissario delegato per lo stato di emergenza migranti in 15 Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. La nomina è stata ufficializzata con un’ordinanza a firma del capo della Protezioni Civile, Fabrizio Curcio. - (PRIMAPRESS)