CdM: nominato Vittorio Pisani a Capo della Polizia e Lamberto Giannini nuovo Prefetto di Roma e Roberto Sergio CdA Rai

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla riunione del Consiglio dei Ministri in svolgimento oggi a Palazzo Chigi si apprende che sono stati deliberati gli incarichi di Vittorio Pisani da responsabile dell'Aisi a Capo della Polizia e Lamberto Giannini sarà il Pfrefetto di Roma. Slitta la prevista nomina per la Guardia di Finanza ma arriva quella di Roberto Sergio entra nel CdA della Rai per essere il nuovo Amministratore delagato della Rai in sostituzione del dimissionario Carlo Fuortes. - (PRIMAPRESS)