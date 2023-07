Cabina Regia Pnrr, Fitto: “9 misure da de-finanziare per 15,9 miliardi. Il successo del piano è per il Paese”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La proposta di modifica al Pnrr interessa 144 misure". Così il ministro per gli Affari Ue Fitto, al termine della Cabina di regia. Nella revisione,da sottoporre alla Com- missione Ue,si prevedono "misure da de-finanziare dal Pnrr e salvaguardare con altre fonti di finanziamento. Si tratta di 9 misure per 15,9 miliardi". La riu- scita del Piano "non riguarda il governo, ma il Paese",sottolinea. Dopo l'invito di Mattarella "a mettersi tutti alla stanga",Fitto auspica "un confronto differente, no a contrapposizioni". - (PRIMAPRESS)