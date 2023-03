Autostrade per l'Italia: parte il piano di illuminazione a led (con risparmio energetico) in 450 gallerie

(PRIMAPRESS) - ROMA – Miglioramento dell'illuminazione nelle gallerie della rete di Autostrade per l'Italia ma con attenzione al risparmio energetico. E' questo il nuovo piano che prevede oltre 32mila apparecchi di illuminazione con tecnologia a LED e un sistema in grado di regolare l’intensità luminosa del singolo apparecchio in funzione delle condizioni atmosferiche esterne alla galleria: queste le principali novità introdotte dal “Piano di efficientamento energetico dei circuiti di illuminazione di rinforzo” avviato da Autostrade per l’Italia e che andrà a coprire 450 gallerie della rete. Quest’innovazione, inoltre, consentirà di produrre un risparmio energetico di circa 10 GWh/anno e aumenterà il comfort alla guida di 4,5 milioni di viaggiatori che ogni giorno percorrono i 3mila km di rete. Grazie a un investimento di oltre 20 milioni di euro, Aspi prevede di completare il piano di efficientamento con apparecchi di illuminazione di rinforzo a LED entro il 2026. - (PRIMAPRESS)