Autevelox: da prevenzione della sicurezza ad “affaire” da 540 milioni per i Comuni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il boom di incassi di multe, nel 2022 non è sempre la fotocopia reale di trasgressione degli automobilisti in Italia. Se Milano si conferma in testa alla clas- sifica (37%) dei comuni che hanno registrato i più alti proventi grazie alle multe stradali di contro c'è sullo sfondo un regolamento poco trasparente per esempio dell'uso degli autovelox in alcuni Comuni e soprattutto per quelli mobili con le pattuglie dei vigili non sempre segnalate correttamente come prescriv3 la legge. E non sempre si tratta di sicurezza preventiva segnalando opportunamente gli apparecchi per il rilevamento della velocità. Lo afferma il Codacons che ha elaborato i dati forniti dagli enti locali al governo, da cui si ricava che nel 2022 gli incassi per violazioni di norme stradali sono stati 540mln, +37%. Con 151,5mln Milano ha il primato, se- guita da Roma con 133 mln, e molto più distaccate Firenze con 46mln (regina di introiti da autovelox con 23,3mln) Bologna 43mln,Torino 40mln. A Napoli solo 18.700 euro gli incassi da autovelox. - (PRIMAPRESS)