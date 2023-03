Appalti: è scontro tra il ministro Matteo Salvini e il presidente Anac, Giuseppe Busia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non si spegne la polemica tra il Ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, l’Autorità Nazionale anticorruzione e il Presidente dell'Anac, Giuseppe Busia sul tema degli appalti con affidamenti diretti al di sotto dei 150 mila euro. Per l’ANAC molte norme rischierebbero di aprire i lavori ad aziende “amiche”, oltre a portare degli sprechi di denaro. Dichiarazioni che non sono andate giù a Salvini perchè ipotizzerebbero che i Sindaci dei comuni sarebbero tutti pronti ad affidarli a propria discrezione e come avrebbe detto Busia: "si prenderà l’impresa più vicina, quella che conosco, non quella che si comporta meglio” e quindi senza controlli. - (PRIMAPRESS)