Alluvione: le banche dell’Emilia Romagna del gruppo Iccrea mettono a disposizione un plafond di aiuti di 300 mln

(PRIMAPRESS) - EMILIA ROMAGNA - L'alluvione in Emilia Romagna muove la solidarietà delle banche sul territorio con un plafond economico di aiuti a cittadini ed imprese che hanno subito danni dal meteo avverso. Le quattro Banche di Credito Cooperativo del Gruppo BCC Iccrea operanti nella regione, BCC Romagnolo, BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Riviera Banca ed Emilbanca, insieme alla capogruppo BCC Banca Iccrea, hanno stanziato un primo plafond di 300 milioni di euro a sostegno dei territori profondamente colpiti dal maltempo. Il plafond è destinato sia alle famiglie che alle imprese che in questi giorni stanno subendo forti danni a causa di una calamità naturale senza precedenti. Il Gruppo BCC Iccrea si sta attivando insieme alle proprie Banche per facilitare l’accesso a tutte le misure nazionali e regionali messe in campo a favore delle popolazioni colpite, a cui si aggiungeranno interventi personalizzati una volta quantificati i danni subiti.Le quattro BCC dell’Emilia-Romagna esprimono la loro vicinanza alle famiglie e alle aziende colpite dall'alluvione, assumendosi la responsabilità del ruolo di Banca di riferimento delle comunità locali e del territorio. Intanto sono oltre 5.000 le aziende agricole finite sott'acqua. Allagate serre, vivai e stalle dove si contano animali annegati. E' quanto emerge dal monitoraggio Coldiretti sugli effetti dell'alluvione in Emilia-Romagna. Allagati migliaia di ettari di pere, mele, ortaggi e cereali e strutture dedicate alla lavorazione de prodotti agricoli. Difficoltà nel garantire l'alimentazione degli animali, ma il "settore più colpito è quello dell'ortofrutta", dice Coldiretti. "I danni sono incalcolabili in attesa del deflusso delle acque". - (PRIMAPRESS)