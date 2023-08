75º anniversario della Costituzione: il 19 settembre cerimonia alla Camera con Mattarella e 3 presidenti della Corte Costituzionale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà Martedì 19 settembre, alle ore 17, in diretta RAI, nell’Aula della Camera la Cerimonia per celebrare il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel corso della cerimonia, interverranno gli ultimi tre Presidenti della Corte Costituzionale, che ricorderanno i passaggi giurisprudenziali più significativi della Suprema Corte attraverso i quali è stata data concreta attuazione al diritto all’istruzione e alla tutela e valorizzazione della cultura nella storia repubblicana.

Alla cerimonia, che si aprirà con l’Inno d’Italia cantato da Andrea Bocelli e sarà moderata da Bebe Vio, assisteranno studenti dell’ultimo biennio della scuola superiore e studenti universitari provenienti da atenei di diverse città italiane. - (PRIMAPRESS)