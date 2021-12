Violenza donne: il CdM dà il via libera al disegno di legge voluto con forza dalle ministre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende da fonti governative, al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Frutto del lavoro delle ministre Bonetti, Lamorgese, Cartabia, Carfagna, Gelmini, Dadone e Stefani, il testo è composto da undici articoli che saranno illustrati dalle ministre in conferenza stampa al termine della riunione. - (PRIMAPRESS)