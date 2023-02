Venezia: il 28 febbraio alla Ca'Foscari l'omaggio al Codice Braille nella celebrazione della XVI Giornata

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Dopo Ferrara è l'Università Ca’ Foscari di Venezia ad ospitare il prossimo 28 febbraio, l’evento “Un Tributo al Codice Braille: Strumento attuale di Conoscenza e Integrazione” con l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza di questo sistema di lettura agli studenti e alle studentesse dell’Università di Venezia e alla collettività, evidenziando come il Codice Braille, da quasi 200 anni, abbia significato un valore di indipendenza e di partecipazione sociale e lavorativa per persone con cecità.

"Quando Louis Braille perfezionò l'invenzione di Charles Barbier lo fece sulla base dell'esperienza, quella del tatto – ha detto il Presidente Nazionale UICI Mario Barbuto. L'esperienza è riuscita a trasformare un concetto in realtà. Ci si chiede sempre se sia un metodo superato o non superato: il Braille è scrittura e lettura, è il nostro modo di leggere e di scrivere. Ricordo la celebre frase di Helen Keller durante il trasferimento della salma di Louis Braille al Pantheon: Louis Braille sta ai ciechi come Gutenberg sta all'umanità".

L'appuntamento di martedì 28 febbraio (ore 10) è all'aula Baratto, un gioiello di architettura moderna presso l'Università Ca' Foscari di Venezia a Dorsoduro.