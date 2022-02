Valle Camonica: arrestato il sindaco di Berzo Demo, GiovanBattista Bernardi per turbativa d’asta

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Appalti pilotati, arrestato un sindaco Giovan Battista Bernardi, sindaco di Berzo Demo, in Valle Camonica, nel Bresciano è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti. Agli arresti anche il responsabile del servizio tecnico manutentivo e patrimonio del Comune. Dall'inchiesta su appalti pilotati sa- rebbero emerse presunte irregolarità nella gestione delle gare d'appalto e nell'assegnazione di lavori per la for- nitura di materiali edili, nonché nell' affidamento dei servizi di sorveglianza e di pulizia di immobili comunali. - (PRIMAPRESS)