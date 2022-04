Vaccino Covid, Ema: quarta dose non per tutti ma solo agli over 80

(PRIMAPRESS) - ROMA - La quarta dose di vaccino se introdotta potrebbe riguardare solo gli over 80. "E'troppo presto per prendere in considerazione l'utilizzo di una quarta dose di vaccini anti-Covid da somministrare a tutta la popolazione". Così si è espresso il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Ema. Non ci sono prove chiare che la protezione vaccinale contro la malattia grave stia diminuendo negli adulti 60-79 anni con sistema immunitario normale. Entrambe le agenzie concordano tuttavia sulla somministrazione della quarta dose a chi ha 80 anni e oltre. - (PRIMAPRESS)