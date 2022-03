Vaccini, Speranza: "Per la quarta dose occorre una posizione unitaria europea"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro della Salute Speranza chiede ai Paesi europei di avere una posizione unitaria sulla quarta dose di vaccino anti-Covid. "E'arrivato il momento di discutere insieme,a livello europeo,come affrontare le prossime settimane per avere una posizione univoca su tempi e fasce di generazioni a cui somministrare la quarta dose", ha detto al Consiglio europeo della Salute."Scelte non omogenee disorientano e non aiutano le campagne vaccinali". "Priorità è proteggere i più fragili,non si parla di farla a tutti". - (PRIMAPRESS)